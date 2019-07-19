Norm Ender kimdir? Ender Eroğlu Mekanın Sahibi şarkı sözleri

Rap müziğimizin önde gelen isimlerinden Norm Ender "Aura" adını verdiği son albümünden 2 yıl sonra söz ve müziği kendisine ait olan "Mekanın Sahibi" adlı şarkısı ile dönüş yaptı. Sosyal medyada “Norm Ender’in yeni single'ında Ezhel, Khontkar, Burry Soprano, Fero gibi sözde rapçileri çok fena eleştirmiş. Bu kadar ağır geçireceğini hiç ummuyordum, bakalım neler olacak.” yorumları yapıldı. Peki Norm Ender kimdir? Norm Ender nereli ve kaç yaşında? İşte sosyal medyada gündem olan Norm Ender biyografisi.

Asıl adı Ender Eroğlu olan rapçi, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya geldi. Cartel isimli rap grubuna hayranlığı ile rapi sevmiş ve geçmiş dönemde yaşadığı sorunları kaleme almaya başlamıştı. TV ekranlarında yayınlanan ''Akademi Türkiye'' yarışmasına katılan Norm Ender bu program için özel bir bestede yaptı. Yarışmada rap dışında pop parçalarda seslendirmesi istenince yarışmadan olaylı ayrıldı. 2010 yılında ''Enderground'' ve yine aynı yıl ''İçinde Patlar'' ile müzik piyasasına giriş yaptı, 2017 yılında ise ''Aura'' isimli albümü ile müzik kariyerini sürdürdü.