0553 313 94 23

Norm Ender kimdir? Ender Eroğlu Mekanın Sahibi şarkı sözleri

Rap müziğimizin önde gelen isimlerinden Norm Ender "Aura" adını verdiği son albümünden 2 yıl sonra söz ve müziği kendisine ait olan "Mekanın Sahibi" adlı şarkısı ile dönüş yaptı. Sosyal medyada “Norm Ender’in yeni single'ında Ezhel, Khontkar, Burry Soprano, Fero gibi sözde rapçileri çok fena eleştirmiş. Bu kadar ağır geçireceğini hiç ummuyordum, bakalım neler olacak.” yorumları yapıldı. Peki Norm Ender kimdir? Norm Ender nereli ve kaç yaşında? İşte sosyal medyada gündem olan Norm Ender biyografisi.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:01
Norm Ender kimdir? Ender Eroğlu Mekanın Sahibi şarkı sözleri

Rap müziğimizin önde gelen isimlerinden Norm Ender "Aura" adını verdiği son albümünden 2 yıl sonra söz ve müziği kendisine ait olan "Mekanın Sahibi" adlı şarkısı ile dönüş yaptı. Sosyal medyada “Norm Ender’in yeni single'ında Ezhel, Khontkar, Burry Soprano, Fero gibi sözde rapçileri çok fena eleştirmiş. Bu kadar ağır geçireceğini hiç ummuyordum, bakalım neler olacak.” yorumları yapıldı. Peki Norm Ender kimdir? Norm Ender nereli ve kaç yaşında? İşte sosyal medyada gündem olan Norm Ender biyografisi.

Asıl adı Ender Eroğlu olan rapçi, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova'da dünyaya geldi. Cartel isimli rap grubuna hayranlığı ile rapi sevmiş ve geçmiş dönemde yaşadığı sorunları kaleme almaya başlamıştı. TV ekranlarında yayınlanan ''Akademi Türkiye'' yarışmasına katılan Norm Ender bu program için özel bir bestede yaptı. Yarışmada rap dışında pop parçalarda seslendirmesi istenince yarışmadan olaylı ayrıldı. 2010 yılında ''Enderground'' ve yine aynı yıl ''İçinde Patlar'' ile müzik piyasasına giriş yaptı, 2017 yılında ise ''Aura'' isimli albümü ile müzik kariyerini sürdürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:01
  1. İzmir
  2. Norm Ender kimdir?
  3. Mekanın Sahibi şarkı sözleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram alışverişinde 'sahte para'ya dikkat!
    1. Bayram alışverişinde 'sahte para'ya..
    2. Çam fıstığındaki rekolte düşüklüğüyle..
    3. Sırt çantasındaki dama tahtalarının..
    4. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK..
    5. Çoğu gitti azı kaldı
    6. (Tekrar) 14. Uluslararası Turunçgil..
    7. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği..
    8. Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde..
    9. Edremit’te kaçak tütün operasyonu
    10. Suriyeli ailelere ‘Davranış Eğitimi’
    11. Evlenme vaadiyle 2 milyon TL..
    12. Samsunspor kamp için Bolu’ya gitti
    13. 50 yıldır hayvancılıkla geçimini..
    14. Petkimspor’dan iki transfer
    15. İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda..
    16. Yaz kampına katılan öğrencilere..
    17. Ayhan Zeytinoğlu: Türkiye, AB’deki..
    18. Altıntaş mesire alanında ağaçlandırma..
    19. İlk defa drone gören ayılar böyle..
    20. Kayseri'de evlilik vaadiyle..
    21. "Vücutta biriken kimyasal maddeler çok..
    22. Polis memurunu yaralayan zanlı..
    23. "Ozaki" yöntemi iki çocuk hastaya..
    24. FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası
    25. Başkan Ülken, PTSO’yu ziyaret etti
    26. Aslanapa sanayi sitesi yolu asfalt..
    27. Bayraklı Baba Türbesi’ne ziyaretçi..
    28. MSB: “6 terörist daha etkisiz hale..
    29. Köy okullarını 22 yıldır resimle..
    30. "Geleceğin meslekleri" YKS tercih..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?