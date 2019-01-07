



MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, devre arası transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirdiklerini belirterek, "Taraftarımız sabırlı olsun, takıma katkı sağlayacak nokta transferler yapacağız." dedi.

Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansı, devre arası transfer çalışmaları ve ikinci yarı hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın son iki sezondur Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatan Gevrek, ligde son derece iyi performans sergilediklerini söyledi.

Gevrek, sezonun ilk yarısını hedefledikleri 27 puanın üzerinde tamamladıklarını dile getirerek, ilk yarı koydukları hedefe ulaştıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

İyi bir takıma sahip olduklarını anlatan Gevrek, "Sezonun ilk yarısını çok iyi bir yerde tamamladık. Bunun için mutluyuz. Devre arasında takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye, Boutaib ise Mısır'ın Zamalek takımına transfer oldu. Her iki oyuncumuz da takıma önemli katkılar sağladı. Bundan sonraki hayatlarında onlara başarılar diliyorum. Giden futbolcuların yerini dolduracağız." diye konuştu.





- "4-5 transfer yapacağız"





Gevrek, devre arası transfer çalışmalarını, tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Antalya'daki kamp çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Devre arası transfer dönemi çok zor. Ancak yine de bu dönemi en iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda 4-5 transfer yapacağız. Taraftarımız sabırlı olsun, takıma katkı sağlayacak nokta transferler yapacağız. Yeni transferleri kampa yetiştirerek takıma çabuk uyum sağlamalarını hedefliyoruz."

Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferiyle kadrolarına kattıkları Yiğithan Güveli ve Barış Alıcı'nın, takımın Antalya'daki kampına katılarak antrenmanlara başladığını kaydetti.





- "İkinci yarıda daha başarılı olmayı hedefliyoruz"





Devre arası transfer dönemini verimli şekilde kapatmak istediklerini bildiren Gevrek, "Sezonun ilk yarısını çok iyi yerde tamamladık. Transferleri hızlıca gerçekleştirip, sezonun ikinci yarısına en iyi şekilde başlangıç yapmak istiyoruz. Sezonun ikinci yarısı daha zorlu geçecek. Yapacağımız transferlerle kadromuzu güçlendirerek, ikinci yarıda daha başarılı olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



