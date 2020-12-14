Son zamanlarda yeni akıllı telefon modelleriyle gündemdeki adını koruyan akıllı telefon üreticisi Nokia, yeni akıllı telefonu için geri sayıma geçti. HMD Global, 15 Aralık'ta Çin'de gerçekleşecek yeni Android 10 Go Edition akıllı telefonunun lansmanını doğruladı. Peki yeni akıllı telefonun muhtemel özellikleri neler?

Sızdırılan bilgilere göre yeni akıllı telefon, C1 Plus ismiyle çıkacak. Telefonda dört çekirdekli bir işlemci, 2GB RAM, genişletme yuvalı 64GB depolama birimi yer alacak.

Cihazda ayrıca LED flaşlı 8 Megapiksel ön ve arka kameralar, 81 × 44.5 × 22mm boyut, 122g ağırlık ve 2.500 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Yeni akıllı telefonun, uygun fiyatla satışa sunulacağı söylense de fiyat bilgisi henüz kesinleşmiş değil. Nokia'nın yeni amiral gemisinin 15 Aralık'ta tanıtılacağını da belirtelim.