Nokia 8V 5G UW tanıtıldı! İşte özellikleri

HMD Global, ABD'de düzenlediği bir tanıtım etkinliğinde Nokia 8 V 5G UW isimli yeni akıllı telefonunu tanıttı. Peki Nokia 8 V 5G UW hangi özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuldu? İşte detaylar...

Nokia 8 V 5G UW, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,81 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geldi. Cihazın ön tarafında 24 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera; arka kısmında ise 64 Megapiksel birincil sensör, 12 Megapiksel ultra geniş açı sensörü, 2 Megapiksel makro lens ve 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera yer alıyor.

Yeni akıllı telefon, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 765G platformundan alıyor. Cihazda 6 GB / 8 GB RAM ve 64 / 128 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor.

NFC, Bluetooth 5.0 ve 18W hızlı şarj desteği ile gelen telefonda 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Nokia 8V 5G UW fiyatı

Tek renk seçeneği bulunan Nokia 8V 5G UW, 699 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ancak telefonun ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.