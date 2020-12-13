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Teknoloji Nokia 4.3 kullanıcılara neler sunacak?
Teknoloji

Nokia 4.3 kullanıcılara neler sunacak?

HMD Global çatısı altında faaliyet gösteren akıllı telefon üreticisi Nokia'nın yeni modeli Nokia 4.3'e ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 03:30:00 -
Nokia 4.3 kullanıcılara neler sunacak?

HMD Global çatısı altında faaliyet gösteren Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi Nokia, geçtiğimiz aylarda Nokia 2.4 ve Nokia 3.4'ü duyurmuştu. Şirket bu duyuruların ardından hem akıllı hem tuşlu modelleri 6300 4G ve 8000 4G modellerini de tanıtarak gündeme gelmeyi başarmıştı. Şirketin şimdi de Nokia 4.3 olarak adlandırdığı yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca yeni telefona ilişkin bazı özellikler de sızdırıldı. Peki Nokia 4.3 kullanıcılara neler sunacak?

Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon 6,5 inçlik düz bir ekran ve damla çentik tasarımı ile gelecek. Arkada ise üç sensörün ve bir LED flaş ünitesinin dikey olarak sıralandığı bir kamera tasarımı bulunacak.

Arka panelde aynı zamanda bir parmak izi sensörü de bulunacak. Telefonun alt tarafında ise mikrofon, hoparlör, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi olacak.

Ancak yeni telefonla ilgili Nokia tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Nokia 4.3'ün tüm özellikleri ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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