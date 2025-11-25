Nohutta 12 yıllık bariyer kalktı: Düşük fiyatlı ithalata kapılar açıldı

Türkiye, nohut ithalatında 12 yıldır uygulanan fiyat gözetimini kaldırdı.

Ton başına 1.200 doların altında gümrük kıymetine sahip nohut ithalatı için 2013 yılından bu yana zorunlu olan “gözetim belgesi” şartı artık geçerli olmayacak.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan tebliğ ile önceki düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Böylece, belirlenen eşik değerin altında fiyatla yapılan ithalat için belge zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

Fiilen bir koruma mekanizması olarak da nitelenen gözetim uygulaması, iç piyasadaki fiyatların belirli bir seviyenin altına düşmesini engelliyordu. Gözetim uygulaması, geçmiş yıllarda iç piyasa fiyatlarını ve üreticiyi korumak amacıyla devreye alınmıştı.

Hatırlanacağı üzere, TÜİK'in bitkisel üretim ikinci tahminlerine göre, geçen yıl 575 bin ton olan nohut üretiminin yüzde 29,3 azalarak 406 bin 400 tona gerilemesi bekleniyor.