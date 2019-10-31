  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Nohutlu börek nasıl yapılır? Nohutlu börek tarifi

Lezzetli olduğu kadar doyurucu bir börek tarifi arıyorsanız; size şahane bir tavsiyemiz var. İşte, internette aradığınız "Nohutlu börek nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

2019-10-31 00:58:00 -
Nohutlu börek nasıl yapılır? Nohutlu börek tarifi

Lezzetli olduğu kadar doyurucu bir börek tarifi arıyorsanız; size şahane bir tavsiyemiz var. İşte, internette aradığınız "Nohutlu börek nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... 

Nohutlu börek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • 50 gram tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvıyağ
  • İç harcı için;
  • 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pulbiber kimyon

 

Öncelikle haşlanmış nohutları rondodan geçirin.

Ardından tavada sıvıyağı kızdırın ve küp küp doğradığınız soğanları soteleyin.

Soğanların rengi dönünce tavaya nohutları ekleyin.

Ardından baharatları tavaya ilave edip soteleme işlemini bitirin.

Ocağın altını kapattıktan sonra yufkayı tezgaha serin.

Sıvıyağ ve tereyağı karıştırıp yufkanın içine sürün.

Nohutlu harçtan yufkanın bir kenarına yerleştirin.

Yufkayı rulo olarak sarın.

Bir yufkası 3 eşit parçaya kesin ve tepsiye yerleştirin.

Aynı işlemi kalan yufkalara da uygulayın.

Böreğin üzerine yumurta sarısı sürüp fırına sürün.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim