Özellikle Hindistan ve Tibet'in geleneksel mutfağında kullanılır.

Nogay çayı tarifi İçin malzemeler

1yemek kaşığısiyah çay

1su bardağısu

1,5-2su bardağısüt

1çay kaşığıtereyağı

1çay kaşığıtuz

1çay kaşığıkarabiber

Nogay Çayı tarifi nasıl yapılır?

Orta boy bir tencereye 1 su bardağı suyu koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun içine çayı ekleyin ve 1-2 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Rengini alan çayın içine sütü azar azar, karıştırarak ekleyin. Sütün kesilmemesi için bu aşamada dilerseniz önce sütün bulunduğu kasenin içine ocakta kaynamakta olan çaydan 1-2 yemek kaşığı kadar ekleyerek ılıtın ve ardından ılıttığınız karışımı kaynamakta olan çaya ilave edin. Sütlü karışımı 1-2 dakika kadar kaynatın. Ardından ocaktan alıp hemen süzgeçten geçirin ve içindeki çay tanelerini ayırın. Elde ettiğiniz sütlü çay karışımını kase ya da kupalara pay edin. Servis etmeden hemen önce üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, tuz ve karabiber ilave edin ve sıcak sıcak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.