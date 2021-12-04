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Kadın - Aile Nogay çayı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Nogay çayı tarifi, nasıl yapılır?

Çok eskilere dayandığı söylenir.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:08:00 - 2021-12-04 09:17:43
Nogay çayı tarifi, nasıl yapılır?

Özellikle Hindistan ve Tibet'in geleneksel mutfağında kullanılır.

Nogay çayı tarifi İçin malzemeler

  • 1yemek kaşığısiyah çay
  • 1su bardağısu
  • 1,5-2su bardağısüt
  • 1çay kaşığıtereyağı
  • 1çay kaşığıtuz 
  • 1çay kaşığıkarabiber

Nogay Çayı tarifi nasıl yapılır?

Orta boy bir tencereye 1 su bardağı suyu koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun içine çayı ekleyin ve 1-2 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Rengini alan çayın içine sütü azar azar, karıştırarak ekleyin. Sütün kesilmemesi için bu aşamada dilerseniz önce sütün bulunduğu kasenin içine ocakta kaynamakta olan çaydan 1-2 yemek kaşığı kadar ekleyerek ılıtın ve ardından ılıttığınız karışımı kaynamakta olan çaya ilave edin. Sütlü karışımı 1-2 dakika kadar kaynatın. Ardından ocaktan alıp hemen süzgeçten geçirin ve içindeki çay tanelerini ayırın. Elde ettiğiniz sütlü çay karışımını kase ya da kupalara pay edin. Servis etmeden hemen önce üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, tuz ve karabiber ilave edin ve sıcak sıcak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.

 

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