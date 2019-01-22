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Nöbet tutan askeri öldüren astsubayın terör bağlantısı ortaya çıktı

Nöbet tutan askeri kafasına miğferle vurarak öldüren Astsubay Başçavuş Osman Hancı'nın, FETÖ bağlantısı ortaya çıktı.

22 Ocak 2019 Salı 20:16
Nöbet tutan askeri öldüren astsubayın terör bağlantısı ortaya çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, 'FETÖ terör örgütü üyeliği'nden de tutuklandı.

FETÖ üyeliğinden ceza aldı

Bursa merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilmeyen 2 şüpheliden Astsubay Başçavuş Osman Hancı, Gemlik ilçesinde Gökhan Kılıç adlı askerin başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBIS ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi. Hancı'nın, ifadesinin ardından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Başına miğfer vurararak öldürdü

Vatani görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü nöbet dönüşü fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kılıç'ın başına miğfer ile vurararak öldürdüğü iddiasıyla Astsubay Osman Hancı tutuklandı. Hancı'nın Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 20:16
  1. Bursa
  2. Muradiye
  3. Gemlik
  4. Gökhan Kılıç
  5. FETÖ
  6. Osman Hancı
  7. Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği
  8. Muradiye Devlet Hastanesi
  9. Gemlik Askeri Veteriner Okulu

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