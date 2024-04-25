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Aktüel Nöbet tartışması kanlı bitti! Yardımcısını öldürdü
Aktüel

Nöbet tartışması kanlı bitti! Yardımcısını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:13:31 - 2024-04-25 16:13:31

Güvenlik amiri, yardımcısını sopayla döverek öldürmüştü, ifadesi ortaya çıktı. Güvenlik amiri ifadesinde “Nöbet listesi yüzünden tartışıyorduk” dedi.

Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri, tartıştığı güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü. Gözaltına alınan güvenlik amiri tutuklanarak ceza evine gönderildi. Güvenlik amiri ifadesinde, “Omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi” dedi.

Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda, Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı (43) ile güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay (47) arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı darp etmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan Atilla Ay, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Çaycı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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