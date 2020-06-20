Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ağabeyi vefat etti

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen dünyaca ünlü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ağabeyi Tahir Sancar yaşamını yitirdi.

Halen Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Karolina Üniversitesi, Chapel Hill Sarah Graham Kenan Biyokimya ve Biyofizik Programı'nda görevli Prof. Sancar’ın ağabeyinin vefatını, Mersin’de yaşayan yeğeni Ülkü Sancar sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir dönem politika ile ilgilenen Ülkü Sancar, amcası Tahir Sancar’ın askerlik ve bozkurt işareti yaptığı siyah beyaz fotoğraflarını paylaşıp, yazdığı mesajda “KOCA KURT!” ve “KOMUTANIM” ifadelerini kullandığı görüldü.

Ülkü Sancar paylaşımında şunları yazdı:

Acı Kaybımız. Prof. Dr.Aziz Sancar'ın abisi amcam Tahir Sancar'ı kaybettik.

“Daima ileri kızım,daima dik, daima imanlı”

KOCA KURT

Kürşat'a giden yolunu Allah nurla aydınlansın KOMUTANIM

Tahir Sancar'ın ne zaman ve nerede toprağa verileceğinin henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.