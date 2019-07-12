Nobel devşirmesi Orhan Pamuk'tan skandal karşılaştırma: Askeri darbe gördük ama böyle...

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Nobel ödülü almak için ülkesini satan, 'Türkler Ermeni soykırımı yapmıştır.' diyecek kadar hainleşen, romanlarındaki kurgusunda akıl almaz ahlaksızlıklara imza atan Orhan Pamuk, 31 Mart ile 23 Haziran arasındaki süreci değerlendirirken, askeri darbe dönemleri ile AK Parti İktidarını karşılaştırdı. Pamuk, "Evet askeri darbe süreçlerinde daha kötüsünü de gördük ama şu son dönemde benzersiz bir rezalet yaşadık." diyerek, şunları söyledi:

"31 Mart seçimi ile 23 Haziran seçimi arasında geçen sürenin de, Türkiye siyasi tiyatrosunda gördüğüm en çirkin, en berbat, en karanlık dönemlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Evet askeri darbe dönemlerinde daha kötüsünü de gördük. Ama bu son dönemde keyfilik, pişkinlik, kuralsızlık, 'ben yaptım oldu' havasıyla benzersiz bir rezalet oldu. İstanbul seçmeninin bu rezaleti bize layık görenlere bir ders vermesi yalnız İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye, bütün millete umut verdi."

'Erdoğan nefreti' devam ediyor!

"Türkiye'deki son siyasi uzun röportajımın Hürriyet gazetesi tarafından yayımlanamadığını hatırlatmak isterim. Cansu Hanım'ın (Çamlıbel) sorularını cevaplarken Anayasa referandumunda 'Hayır' diyeceğimi nedenleriyle anlatmıştım, ama ne yazık ki yayımlanmadı." diyerek röportaja başlayan Pamuk'a cesaret veren FETÖ'nün sesi T24'ün yazarı şöyle karşılık verdi:

"Ne benim kişisel gazetecilik tarihimde, ne de T24'ün geçmişinde böyle bir durum hiç yaşanmadı. O görüşlerinizi tekrarlamak isterseniz biz yayımlayabiliriz."

"Artık üzerinden iki yıl geçti, özetlemek daha uygun. O dönem herkese şunu söylemek istedim; evet demokrasi en yüksek siyasi değerdir. Ama demokrasi yalnızca seçim sandığında kazanmak değildir. Düşünce özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve kanuna, nizama ve anayasaya saygı da gerekli. Bugün bu değerler ne yazık ki elden çıkmış vaziyette."

'Modern batı ile kavga edersek Ortadoğululaşırız'

23 Haziran seçiminde CHP'liEkrem İmamoğlu'na oy verdiğini ifade eden Pamuk, röportajda bulduğu her fırsatta batıya olan hayranlığını da şu sözlerle dile getirdi:

"Ben İmamoğlu'na oy verdim. Kazanmasına da çevremdeki herkes gibi çok sevindim. Hem birinci seferde, hem de ikinci seferde. Tabii bir muhalif siyasetçinin kazanması için Batı ülkelerindeki gibi tek sefer yeterli olmalı."

"Modern değerlerle ve Batı ile kavga ederek biraz daha çok Ortadoğu ülkesi olursunuz. Acaba Türkiye halkı bunu istiyor mu?"

FETÖ'nün sesi aracılığıyla FETÖ'cüleri kolladı

Pamuk, düşünce özgürlüğü zırvası ile FETÖ'den tutuklu Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan ile Gezici Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Her şeyden önce hapishanelerin boşalması, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Osman Kavala ve onlar gibi yüzlercesi, binlercesinin özgürlüklerine kavuşması lazım. Bu iktidar ve toplum beş yıl önce bu kişilere saygı duyuyor, onları dinliyordu. Şimdi çeşitli bahanelerle, hukuk da çiğnenerek hâlâ içeride tutulmaları doğru değil. Toplumun sağlığı açısından da doğru değil. Ülkenin önde gelen romancılarından, gazetecilerden birinin hapiste olduğunu bilerek yaşar, bu çok olağan bir şeymiş gibi davranırsanız biraz sonra siz de zehirlenmeye başlarsınız. Toplum uzun zamandır bu tür zehre alıştırılıyor."