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Gündem

Nobel devşirmesi Orhan Pamuk: Bu, dünyanın geri kalanına 'artık laik değiliz' demek

Nobel devşirmesi Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 23:41:00 -
Nobel devşirmesi Orhan Pamuk: Bu, dünyanın geri kalanına 'artık laik değiliz' demek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine yönelik karara bugün imza attı.

Yapılan düzenlemenin ardından Nobel devşirmesi Orhan Pamuk, kararı "Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir" şeklinde yorumladı.

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Yorumlar

Emine Altin

Biz Elhamdululah muslumanimiz sen istedigini olabilirsin
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kenan

bu pis herifi eskiden de sevmezdim hala sevmiyorum .
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