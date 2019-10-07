N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandı Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığı bildir,ldi.

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığını duyurdu. Beşiktaş 4 hafta sonra kazandı

Dorukhan Toköz 4 ay sahalardan uzak kalacak Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR tetkikleri sonucu N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan'ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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