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N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandı

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığı bildir,ldi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 06:54
N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandı

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan futbolcular Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un tedavilerine başlandığını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının son bölümünde sakatlanan sporcularımız Richards Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup'un yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR tetkikleri sonucu N'Koudou'nun sağ üst arka (biceps) adalesinde grade 2, Oğuzhan'ın sol üst arka (biceps) adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilmiş olup, tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

 

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 06:54
  1. Beşiktaş
  2. Kevin N'Koudou
  3. Oğuzhan Özyakup
  4. Anadolu Ajansı

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