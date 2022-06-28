Nizip Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 08/08/2022 tarihinden 12/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Nizip Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Niğbolu Sokak No:20 27700 Nizip/GAZİANTEP adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

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