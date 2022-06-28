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Ekonomi Nizip Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor
Ekonomi

Nizip Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

Nizip Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 13:42:00 -
Nizip Belediyesi zabıta memuru alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 08/08/2022 tarihinden 12/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda sayılan belgeler ile  birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Nizip Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Niğbolu Sokak No:20 27700 Nizip/GAZİANTEP adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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