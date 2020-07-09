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Biyografi

Niyazi İnci kimdir nerelidir? Niyazi İnci hayatı biyografisi

Niyazi İnci kimdir? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi yayınlandı. Emniyet son dakika atamalarına göre, Niyazi İnci Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne atandı. Peki Niyazi İnci kimdir nerelidir? İşte Niyazi İnci hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:56:00 - 2020-07-09 14:57:02
Niyazi İnci kimdir nerelidir? Niyazi İnci hayatı biyografisi

Niyazi İnci kimdir? 1973 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde doğan Niyazi İnci ilk, orta ve lise öğrenimini Batman’da tamamladı. 1991 yılında Polis Akademisi’ne giren Niyazi İnci, 1995 yılında İstanbul’da göreve başladı. Sırasıyla İstihbarat Şube ve Narkotik Şube ile Avcılar, Sancaktepe ve Boğazköprüsü’nde görev yapan Niyazi İnci, son olarak Beylikdüzü Emniyet Müdürü olarak görev aldı. 2018 Eylül ayında gerçekleşen atamalar kapsamında ise Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Evli ve 1 çocuk babası

 

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