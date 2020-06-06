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Gündem

Nivea'dan LGBTİ sapkınlarına destek: Tepki yağdı

Nivea isimli ‘kişisel bakım’ markası, LGBTİ’lere yönelik tepki çeken paylaşımlarda bulundu. Markaya yönelik sosyal medyada boykot çağrıları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 08:41:00 - 2020-06-06 08:47:21
Nivea'dan LGBTİ sapkınlarına destek: Tepki yağdı

 yeniakit.com.tr  Her yıl Haziran ayında sözde “onur kutlamaları” yapan LGBTİ sapkınları, bu yıl da Haziran’ın gelmesiyle birlikte sosyal medyada propaganda paylaşımlarda bulunmaya başladı.

LGBTİ’lere destek veren şahıs ve kurumlar da sosyal medya üzerinden kamuoyunda büyük tepkilere neden olan mesajlar yayınlamayı adet edindi.

Haziran’ın başından bu yana birtakım markalar sapkınlara yönelik destekleriyle adından söz ettirirken, son olarak “Nivea” isimli firma yaptığı skandal paylaşımlarıyla büyük tepki çekti.

Cilt bakım ürünleri’ üreten Nivea, Instagram hesabından eşcinsellere ait görüntülerin yer aldığı ve LGBTİ propagandası yapılan metinlerin yazıldığı paylaşımlarda bulundu.

 

Paylaşımlar büyük tepkilere neden olurken, yüzlerce vatandaş Nivea’yı boykot etme çağrısı yaptı.

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