Nitrojen yemeklerde nasıl kullanılır?

Sıvı nitrojen yani diğer adıyla Azot periyodik cetvelde N simgesini alan bir elementtir. Renksiz, kokusuz ve atıl bir gaz olma özelliği taşır. Azot dünya atmosferi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Ortalama olarak havanın %78 kadarını Azot oluşturur. Ayrıca tüm canlıların dokularında Azot bulunmaktadır.

Nitrojen yemekte ne işe yarar?

Sıvı nitrojen, yemek yapımında ve dondurma işlemlerinde de kullanılıyor. Dondurma, soğuk içeceklerde bardakları soğutma ve görsel etki oluşturmakta kullanılıyor.

Sıvı nitrojen nerelerde kullanılır?

Tıp alanında, derideki siğilleri ve kanser öncesi hücreleri gidermede kullanılan sıvı nitrojen, sanayide soğutucu olarak işlev görüyor.

Genellikle uzun yolculuklarda besinlerin dondurulması amacıyla sıvı nitrojen tercih edilir. Böylelikle ani şekilde donmuş olan besinler uzun yol boyunca bozulmadan taşınabilir. Tıp alanında ani donma ile vücut organlarının korunması ve ihtiyacı olan hastalara ulaştırılması için sıvı nitrojen tercih edilmektedir. Canlı dokuların, sperm ve yumurtanın ve diğer tüm organların taşınması için ilk tercih her zaman sıvı nitrojen olmuştur. Bilim de sıvı nitrojenden yararlanan bir daldır. Bunun sebebi yapılacak deneylerde sıfırın altında bir derece gerekiyorsa sıvı nitrojenin oldukça kolay bir şekilde bu düşük dereceyi sağlayabiliyor olmasıdır.

Bilgisayar alanında da sıvı nitrojen önemli rol oynamaktadır. Özellikle yüksek özellikli ve araştırmalar için kullanılan bilgisayarların CPU soğutmaları sıvı nitrojen ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Böylelikle çok fazla işlem yapan ve ısınmaya başlayan CPU her zaman soğuk kalabiliyor bilgisayarda herhangi bir performans düşüklüğü gerçekleşmiyordur.