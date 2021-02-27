Nitelikli işgücü geliştirme merkezi inşa edilecek
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi kapsamında sağlanan mali destek ile Sakarya Teknokent A.Ş.’de Nitelikli İşgücü Geliştirme Merkezi yapım işini ihaleye çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihaleye katılmak isteyenler teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyasını Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Akademiyolu Sokak Teknoloji Gelişme Bölgeleri A Blok No: 2/106 Serdivan/Sakarya adresinden temin edebilecek. İhaleye 29.03.2021 saat 17.30’a kadar teklif verilebilecek.
Teklifler 30.03.2021 tarih ve saat 10.00’da Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Akademiyolu Sokak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri A Blok No: 2/106 Serdivan/Sakarya adresinde yapılacak oturumda açılacak.
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