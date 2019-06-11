NISSAN Türkiye’de bayrak değişimi Emre Doğueri, NISSAN Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

Genel Müdür Sinan Özkök’ün NISSAN Hindistan Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından, son görevi Citroen Türkiye Genel Müdürü olan Emre Doğueri, NISSAN Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. 10 Haziran tarihi itibariyle bayrağı devralan Doğueri, NISSAN’ın Türkiye operasyonları ile birlikte Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden de sorumlu olacak. Emre Doğueri, görevi Sinan Özkök’ten devralırken, Özkök ise Hindistan operasyonlarını yürütmek üzere NISSAN Başkanlığı’na atandı.

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