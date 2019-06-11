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NISSAN Türkiye’de bayrak değişimi

Emre Doğueri, NISSAN Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

11 Haziran 2019 Salı 11:54
NISSAN Türkiye’de bayrak değişimi

Genel Müdür Sinan Özkök’ün NISSAN Hindistan Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından, son görevi Citroen Türkiye Genel Müdürü olan Emre Doğueri, NISSAN Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. 10 Haziran tarihi itibariyle bayrağı devralan Doğueri, NISSAN’ın Türkiye operasyonları ile birlikte Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden de sorumlu olacak.

Emre Doğueri, görevi Sinan Özkök’ten devralırken, Özkök ise Hindistan operasyonlarını yürütmek üzere NISSAN Başkanlığı’na atandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:54
  1. Sinan Özkök
  2. NISSAN Hindistan
  3. Citroen Türkiye Genel Müdürü olan Emre Doğueri
  4. NISSAN Türkiye
  5. Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu

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