Nissan Qashqai! Kabul edin bu sefer size çok çılgın kampanya ile geldi! Dev marka bakın kaç milyona satılacak
Araç almak isteyenler dikkat: Her modeli ülkemizde oldukça ilgi gören markayı herkes talep ediyor! Modeller arasında yer alan Nissan Qashqai markası Aralık ayında tüketicinin karşısına çok farklı çıktı. Tren kaçıyor diyenler detaylar haberimizde…
Her modeli ülkemizde oldukça ilgi gören modeller arasında yer alan Nissan Qashqai Aralık ayında tüketicinin karşısına çok farklı çıktı. Detaylar haberimizde…
Nissan Qashqai, C-SUV segmentindeki dikkat çekici modellerden biri olarak öne çıkıyor. Zengin donanım seçenekleri ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çeken bu araç, kullanıcılarına üst düzey performans, konfor ve şıklığı bir arada sunma iddiasında.
Türkiye’de 1.434.800 TL’den başlayan fiyatları ile tüketicilere ulaşan Nissan Qashqai, özellikle sunduğu avantajlarla segmentinde fark yaratıyor.
Aracın öne çıkan özelliklerinden biri, yol tutuşu, konforu ve performansının bir araya getirilmiş olması.
Nissan Qashqai, sürücü ve yolcularına keyifli bir sürüş deneyimi sunarken, aynı zamanda modern tasarımıyla da göz dolduruyor.
Geniş iç mekanı, ergonomik düzeni ve kaliteli malzeme kullanımı, aracın içindeki kullanıcılarına ferah bir atmosfer sunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Motor seçenekleri açısından da çeşitlilik sunan Nissan Qashqai, özellikle 1.3 litrelik benzinli motoru ile performans ve yakıt ekonomisi dengesini başarılı bir şekilde sunuyor.
Bu motor, 158 beygir güç üretirken, manuel şanzımanıyla da sürücülere daha fazla kontrol imkanı tanıyor.
Fiyat avantajlarıyla dikkat çeken Qashqai, sunduğu donanım seviyeleri ile de kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.
Baz donanım seviyesinde dahi güçlü özelliklere sahip olan araç, teknoloji ile uyumlu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.
Nissan Qashqai’nin Türkiye’deki başlangıç fiyatları, segmentindeki diğer modellerle rekabet ederken, sunduğu performans, konfor ve donanım ile kullanıcılar arasında popülerliğini sürdürüyor.
Nissan Qashqai donanım seçenekleri ve Aralık ayı güncel fiyat listesi…
1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna
Fiyatı: 1.434.800 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna
Fiyatı: 1.507.800 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack
Fiyatı: 1.625.300 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack
Fiyatı: 1.750.200 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium
Fiyatı: 1.940.500 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4
Fiyatı: 1.781.600 TL
1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4
Fiyatı: 1.990.500 TL
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