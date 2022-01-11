Nişasta saç maskesi nedir, nasıl yapılır?

Nişasta ile saç bakımı yaparak evde, masrafsız ve pratik bir şekilde sağlıklı saçlara ulaşabilirsiniz.

Nişasta saç maskesi nedir?

Nişasta maskesi, patates, buğday veya mısır nişastasından yapılan ve saçları beslediği düşünülen bir saç bakım ürünüdür.

Mısır nişastası maskesi nasıl yapılır?

Malzemeler

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta

Hindistan cevizi yağı

Bal

İlk olarak uygun bir kabın içine 1 çay bardağı su ve 1 yemek kaşığı nişastayı ekleyip güzelce karıştırın. Sonrasında ocağa alıp kıvamı krem halini alana dek sürekli karıştırın. Isınan ve kıvamı oturan karışımı ocaktan alıp içine son olarak Hindistan cevizi yağı ve bal ekleyip karıştırın.

Nişasta saça iyi gelir mi?

Nişasta saç maskesini deneyenler, saçlarında daha parlak ve canlı bir görünüm oluştuğunu söylüyorlar.

Nişastanın saça birçok faydaları



Saçı besleyen bu bileşikler saçın sağlıklı görünmesine katkı sağlamaktadır.

Saçlardaki fazla yağı emer, saçtaki yağ oranını dengeler.

İçeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde saçlardaki kırıkları onarır.

Saça düzenli olarak uygulanacak nişasta maskesi, saçları düzleştirir