Nişasta içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cilt için çok faydalı bir maddedir. Bu nedenle güzellik maskelerinin de vazgeçilmezidir. Nişasta cildi ölü hücrelerden arındırır, sivilceleri kurutur, cildi nemlendirir, pürüzsüz ve mükemmel görünmesini sağlar. Bu nedenle güzellik maskelerinin de vazgeçilmezidir.

Nişasta saç maskesi nasıl yapılır?

İlk olarak uygun bir kabın içine 1 çay bardağı su ve 1 yemek kaşığı nişastayı ekleyip güzelce karıştırın. Sonrasında ocağa alıp kıvamı krem halini alana dek sürekli karıştırın. Isınan ve kıvamı oturan karışımı ocaktan alıp içine son olarak Hindistan cevizi yağı ve bal ekleyip karıştırın.

Nişastanın saça faydaları nelerdir?

Saçı besleyen bu bileşikler saçın sağlıklı görünmesine katkı sağlamaktadır.

Saçlardaki fazla yağı emer, saçtaki yağ oranını dengeler.

İçeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde saçlardaki kırıkları onarır.

Saça düzenli olarak uygulanacak nişasta maskesi, saçları düzleştirir.

Nişasta nedir ne işe yarar?

Nişasta bağlayıcı ve kıvam verici bir maddedir. Unlu mamullerde zaman zaman nişasta kullanılır. Baklava gibi sevilen lezzetlerin tarifinde yer alan nişasta ise; hamurların birbirine yapışmasını önlemek için kullanılmaktadır. Sütlü tatlılarda yer alan önerilen nişasta, kıvam vermek için eklenir.

Buğday maskesi tarifi nasıl yapılır?

Cilt beyazlatmada çok etkili bu maskenin malzemeleri 2 tatlı kaşığı buğday unu, bir tutam toz zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı limon suyu veya yoğurttur. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp maske yapın. Yüzünüzde 20-25 dakika tutup, ardından yüzünüzü yıkayın.