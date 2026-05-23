Yunan’ın “Tayfun” kâbusu! Mustafa Ceylan yazdı

Yunan basınının Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten yazar, özellikle Newsbreak adlı haber sitesinin füzenin envantere girişini endişe verici başlıklarla duyurduğunu aktardı. Yazıda, Yunan medyasının 500 kilometreyi aşan menziliyle Tayfun Blok 2'nin tüm Yunanistan'ı, Doğu Akdeniz'i ve Güney Kıbrıs'ı kapsayabileceği yönündeki çekincelerine yer verildiği vurgulandı.

Mustafa Ceylan, Türkiye'nin kendi mühendisleri ve imkanlarıyla ürettiği bu sistemlerin süpersonik hızlara ulaştığını, elektronik harp sistemlerine karşı dayanıklı olduğunu ve yüksek isabet oranıyla çalıştığını hatırlattı. Savunma sanayisindeki bağımsızlık vurgusu yapan yazar, Fırtına-2 obüsleri, Akıncı TİHA ve MPT-76 milli piyade tüfeklerinin de ordunun gücüne güç kattığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege adalarının uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırılmasına karşı sergilediği net duruşun da Yunanistan'daki tedirginliği artırdığını belirten Ceylan, Erdoğan'ın konuyla ilgili geçmişteki uyarılarının Yunan basınında geniş yankı bulduğunu hatırlattı.

Ceylan yazısını, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ancak sınırlarının dibinde ABD ve Fransa menşeli silahlarla oluşturulmaya çalışılan tehditlere karşı sessiz kalınmayacağını belirterek noktaladı. Yazar, Atina'ya dış güçlere güvenerek bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınması tavsiyesinde bulundu.