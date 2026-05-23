Galatasaray'ı üzen haberi geldi: Kaç para olacağı bile şimdi meçhul... Yok artık...
Midtjylland Kulübü, Aral Şimşir'i isteyen Galatasaray'dan 15 milyon euro talep etmişti. Devreye Fransız ekibi Lille girince, bu rakama ciddi bir zam yaptılar!
Midtjylland Kulübü, Aral Şimşir'i isteyen Galatasaray'dan 15 milyon euro talep etmişti. Devreye Fransız ekibi Lille girince, bu rakama ciddi bir zam yaptılar!
Galatasaray uzun süredir Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'le ilgileniyor. Daha önce Sarı-Kırmızılılar'dan 23 yaşındaki sol kanat için 15 milyon euro talep edilmişti. Ancak bugün itibarıyla işler değişmiş gibi gözüküyor. Ligue 1 temsilcisi Lille de temaslara başladı.
Midtjylland, bu gelişmenin ardından milli futbolcunun bonservisine zam yaptı. Şu anda 20-25 milyon euro arasında bir rakam istedikleri öğrenildi. Galatasaray, Lille Kulübü'nün 25 milyon euroluk bir teklif sunamayacağını düşünüyor. Bu sebeple de şimdilik daha fazla para ödemeyi düşünmüyorlar.
Özetle Midtjylland'nın blöfü görüldü... Konuyla ilgili bekleme kararı alındı. 1-2 hafta içinde tekrar 15 milyon euro seviyesine dönüleceği düşünülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 10+4'lük yabancı kontenjanında değişikliğe gitmezse, Türk futbolcuların değeri daha da artacak. Aral hamlesi bu sebeple önemli hale geldi. Ancak Aslan çok para vermek istemiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23