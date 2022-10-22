Nişantaşı'ndan dönümü bin TL'ye sanal arazi satıyorlardı: Metaverse işlem hacimlerinde yüzde 80 düşüş!

Metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.

Sanal ve fiziksel gerçeklikler iç içe geçiyor ve dijital dünyayı hiper gerçekçi hale getiriyor. Metaverse'ün amacı nedir? Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D (3 boyutlu) cihazlar sayesinde insan bilişinin (algısının) yapay bir fiziksel ortama katılmasını sağlamaktadır.

Bu bağlamda hayatımıza giren Metaverse'in bir de ekonomi boyutu var. İnsanlar Metaverse'de işlem yapabilmek için öncelikle alım satım işlemlerinde kullanılacak kripto para birimine sahip oluyor. Daha sonra güvenilir bir kripto para borsasında hesap açarak satın alma işlemleri yapıyor.

Ancak Metaverse son dönemde düşüş trendine girdi. Cointelegraph'ın haberine göre analiz şirketi DappRadar'ın yaptığı bir çalışma bunu ortaya koyuyor.

DappRadar, 20 Ekim tarihli bir raporda üçüncü çeyrek işlem hacimleri keskin bir şekilde darbe alırken, bahsi geçen 10 proje için ortalama NFT alım atımlarının ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 11,55 düşüş yaşadığını ortaya koydu.

DappRadar, düşük işlem hacimlerinin ilgi eksikliğine değil, yalnızca varlık fiyatlarının düşmesine neden olduğunu belirtti ve ekledi:

“Bunun bir yükseliş sinyali olduğunu düşünüyoruz, çünkü bu projelere olan ilginin azalmadığını görüyoruz. Bununla birlikte kripto para fiyatlarında yaşanan düşüş, projelere olan ilgiyi değil işlem hacimlerini etkiledi.”

En iyi 10 metaverse projesinden sekizi, üçüncü çeyrekte NFT işlem hacimlerinde önemli düşüşler kaydetti ve Yuga Labs’in Otherside koleksiyonu yüzde 74 düşüş yaşadı.

Bunun yanı sıra, The Sandbox ve eski Minecraft tabanlı NFT Worlds V2 platform sırasıyla yüzde 190 ve yüzde 79 oranında artış göstererek olumlu bir tablo çizdi.

DappRadar, The Sandbox işlem hacimlerindeki artışı yeni oyun deneyimi ve koleksiyon sunan Alpha Season 3’ün popülaritesine bağladı.

NFT Worlds V2'nin Minecraft'tan ayrılmasıyla birlikte üçüncü çeyrekte işlem hacimlerinde yüzde 90 düşüş yaşaması ise “bir alım fırsatı” yaratmış olabilir.

DappRadar raporu, NFT arsa taban fiyatlarının ortalama yüzde 75 oranında düştüğünü ve bunun da işlem hacimlerinin bu kadar düşmesinin nedenlerinden biri olabileceğini kaydetti.