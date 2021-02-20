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Ekonomi Nisanda turizm sezonu açılabilir
Ekonomi

Nisanda turizm sezonu açılabilir

Hava yolu şirketi Pegasus’un CEO’su Mehmet Nane, 2021 için umutlu olduklarını belirtti. Nane, “Aşılama çalışmaları hızlandığı, Covid-19 vakalarında keskin düşüş görüldüğü takdirde verimli bir döneme girilir. Nisanda turizm sezonu açılır ve uçaklar dolmaya başlar” mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:14:00 -
Nisanda turizm sezonu açılabilir

Akit  Ekonomi

Pegasus CEO’su Mehmet Nane, pandemi döneminin havacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi. Nane’nin değerlendirmelerinden öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Kayıp büyük

Dünyada durum çok vahim. Pandemiden ötürü 2020’de doluluk oranlarında ve yolcu adetlerinde çok ciddi gerilemeler gözlendi.

Milyarlarca dolarlık bir kayıp söz konusu.

Pegasus olarak biz de sıkıntılı bir dönem yaşadık. 2019’da 30.7 milyon yolcu taşımıştık, bu rakam 2020’de 14.7 milyona indi.

Destek bekliyoruz

Destek beklentimiz devam ediyor. Havacılık camiası hükümete taleplerimizi ilettik.

Hatırlanacağı üzere turizm sektörüne 10 milyar liralık bir kredi yardımı yapıldı. Uzun vadeli 48 aylık. Bunun bir yılı ödemesiz, 36 ay ödemeli. Böyle bir yardım havacılık sektörüne de sunulabilir.

Maliyetlerimizi düşürecek adımlar atılabilir.

Uçak alımlarımız devam ediyor.

Filomuzu gençleştirmek için gerekli her adımı atıyoruz.

2020’de 16, 2021’de 15 uçak almayı planlıyorduk. Geçen sene 2 uçağı, bu sene de 6 uçağı öteledik. 2021’de 9 uçak alacağız.

Temaslarımız sürüyor

3 uçak yakında geliyor, 6’sı için ise finansman görüşmelerimiz devam ediyor.

Pegasus olarak kısa vadeli, yüksek faizle döviz bulma ihtiyacımız çok yok. Bizim ana ihtiyacımız orta ve uzun vadeli uçak finansmanını karşılamak.

Orta ve uzun vadeli yatırım kredisine gereksinim duyuyoruz. İşletme sermayesi gereksinimimizi mevcut kaynaklardan ve yurt içi piyasalardan karşılamamız mümkün.

Avrupalılar ülkemize gelecek

2021 için umutluyuz.

Aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar hız kazandığı, Covid-19 vakaları sınırlandığı takdirde Avrupalılar ülkemize geleceklerdir. Turizm sezonu da nisanda başlayacaktır.

Herhangi bir tökezleme olmazsa 2021 2020’den çok daha iyi geçecektir.

2018 ve 2019’da rekor kırdık. İnşallah 2021’i 2019 seviyesine getiririz. 2022’yi takiben de yeni rekorlar kırarız. Zira havacılık açısından taşımacılık açısından yolcu ve yük olsun Türkiye çok önemli bir merkez.


Yeni Akit Gazetesi
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