Nisanda devir işlemleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan ayında toplam 661 bin 504 taşıtın devri yapıldı. Böylece 643 bin 356 adet olan mart ayındaki devir işlemlerinin üzerine geçilmiş oldu. Nisan ayındaki devir işlemlerinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG’liler başı çekiyor

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 otomobilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,2’si dizel, yüzde 24,7’si benzin yakıtlı, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Sıralama değişmiyor

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 29 bin 927 otomobilin yüzde 18’inin Fiat, yüzde 16,1’inin Renault, yüzde 8,7’sinin Volkswagen, yüzde 6,9’unun Peugeot, yüzde 6’sının Hyundai, yüzde 5,4’ünün Toyota, yüzde 5,1’inin Ford, yüzde 4,2’sinin Dacia, yüzde 4’ünün Honda, yüzde 3,8’inin Nissan olduğu, yüzde 21,9’unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

1501-1600’lükler ilk sırada

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 otomobilin yüzde 38,1’i 1501-1600, yüzde 27,2’si 1401-1500, yüzde 16,8’i 1301-1400, yüzde 11,3’ü 1300 ve altı, yüzde 5,4’ü 1601-2000, yüzde 1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak kayıtlara geçti.

Beyazdan vazgeçmiyoruz

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,4’ü beyaz, yüzde 23,6’sı gri, yüzde 7,2’si siyah, yüzde 5,6’sı kırmızı ve yüzde 10,2’si diğer renklerden oluştu.