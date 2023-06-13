Nisanda 5.4 milyar dolarlık cari açık

Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 198 milyon dolar olarak belirlendi.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 292 milyon dolar ve 11 milyon dolar net çıkış kaydetti. Ekonomistlerce cari işlemler hesabının 4.47 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

Giriş de çıkış da oldu

Nisanda doğrudan yatırımlar kaynaklı 784 milyon dolarlık net giriş, portföy yatırımlarında 1 milyar 204 milyon dolarlık net çıkış görüldü. Alt kalemlere bakıldığında yurt dışı yerleşiklerce hisse senedi piyasası ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37 milyon dolar ve 6 milyon dolar net satışa imza atıldığı gözlendi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak genel hükümet 159 milyon dolar net borçlanma, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon dolar ve 800 milyon dolar net geri ödeme yaptı.