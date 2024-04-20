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Aktüel Nisan ayında Muğla'da kar yağdı
Aktüel

Nisan ayında Muğla'da kar yağdı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 23:32:00 -
Nisan ayında Muğla'da kar yağdı

Muğla-Köyceğiz'de yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Kentte dün geceden beri etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.

Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde nisan ayında kar yağmasına neden oldu.

Köyceğiz ilçesi Sandras dağı eteklerinde bulunan 1750 rakımlı Gökçeova Göleti kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki gölette kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
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