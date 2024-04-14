Nisan ayında kar yağdı! Görenler şaşkına döndü
Kars'ta Nisan ayında yağan kar görenleri şaşkına çevirdi. Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kars kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yağan kar tarlalarını ekmek için araziye giden çiftçileri olumsuz etkiledi.
Çiftçiler geri döndü
Kars-Digor karayolu güzergahı Borluk köyü mevkii kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Tarlalarını ekmek için araziye giden çiftçiler ise kar yağışından dolayı geri döndü.
Borluk köyü Hanlar mevkiinde yağan kar, çiftçiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.