Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için her ay maaş ödemesi yapıyor. 2022 yılıyla birlikte evde bakım maaşı 2.292,02 TL'ye yükseltildi. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı bu hafta yatar mı?

Evde bakım maaşı illere göre belirlenen bir sırayla hesaplara yatırılıyor. Söz konusu maaşlar her ayın 15'i ile 31 arasında ödeniyor.

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.