Nisan ara tatili iptal mi? Ara tatil yapılmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son açıklamaları, eğitim takviminde önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Velilerden gelen talepler, öğretmenlerin adaptasyon uyarıları ve öğrencilerin ara tatil sonrası yaşadığı zorlanmalar, ara tatilinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Peki ara tatil tamamen kaldırılacak mı

Nisan ara tatili iptal edilecek mi?

Bakan Tekin, ara tatilin geleceğine dair kesin bir karar alınmadığını ancak hem velilerden hem de öğretmenlerden yoğun geri bildirim geldiğini vurguladı. Çalışan veliler özellikle bu dönemde zorluk yaşadıklarını belirtirken, öğretmenler ara tatil sonrası öğrencilerin derse uyum sağlamakta zorlandığını aktarıyor. İki yıldır sürdürülen analizlerin 2025-2026 döneminde de devam edeceği, ardından ara tatilin devam edip etmeyeceğine karar verileceği ifade edildi. Yani, ara tatilinin rafa kalkması ihtimali gündemde ancak resmi karar için süreç tamamlanmayı bekliyor. Bu arada 2026 Nisan ara tatili, MEB takvimine göre uygulanacak.

Adres değişimi ve kayıt sistemi için yeni yazılım geliyor

Bakan Tekin’in gündemde öne çıkardığı bir diğer konu ise adrese dayalı kayıt sistemi. Bazı velilerin çocuklarını tercih ettikleri okula kaydettirebilmek için başka adresler gösterdiğini belirten Tekin, bu durumun sınıf mevcutlarını dengesizleştirdiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı ile ortak geliştirilen yeni yazılım sayesinde yalnızca gerçekten ilgili mahallede yaşayan velilerin kayıt yaptırabileceği bir sistem devreye alınacak.

Zorunlu eğitim ve yaş tartışması sürüyor

Tekin, günümüz öğrencilerinin bilgiye erişim hızının geçmişe göre çok arttığını, sosyal medya ve dijital platformların hazır bulunuşluğu yükselttiğini belirtti. Dünyada 16 yaşında üniversiteye başlayan örnekler bulunduğunu söyleyen Bakan, erken başarı gösteren öğrencilerin Türkiye’de de benzer fırsatlara erişebilmesi gerektiğini dile getirdi. Zorunlu eğitim süresine ilişkin konuşulan modellerin bakanlığa ait bir taslak olmadığını, altyapı hazır olmadan hiçbir değişikliğin yapılmayacağını ifade etti.

Okul öncesi eğitime genişleme

Bakan Tekin, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmaya devam ettiğini, altyapı yatırımlarının sürdüğünü ve her yıl yeni kontenjanların eklendiğini söyledi. Okul öncesinin zorunlu hale gelmesi için altyapının tamamen hazır olması gerektiğini, bu nedenle sürecin kademeli şekilde ilerlediğini ifade etti.