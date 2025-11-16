  • İSTANBUL
Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak! Yönetimde bayrak değişimi!
Ekonomi

Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak! Yönetimde bayrak değişimi!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz
Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak! Yönetimde bayrak değişimi!

Borusan Grubu'nda, Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak önemli bir üst düzey atama gerçekleşti. Ocak 2020’den bu yana Borusan Grup CEO'luğu görevini yürüten Erkan Kafadar, görevini Özgür Günaydın'a devredecek.

Borusan Grubu'nda stratejik bir liderlik değişimi yaşanıyor. Ocak 2020’den itibaren Grubun CEO'luğunu üstlenen Erkan Kafadar, Nisan 2026 itibarıyla görevini halen Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Özgür Günaydın’a devredecek. Covid-19 pandemisi, jeopolitik gerilimler, deprem felaketleri ve ekonomik krizler gibi küresel ve bölgesel pek çok zorluğun yaşandığı bir dönemde Gruba başarılı bir liderlik yapan Kafadar, Borusan Grubu'nun finansal ve finansal olmayan göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydetmesine öncülük etti. Kafadar, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Borusan Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak Gruba katkı sağlamaya devam edecek. 

Yeni CEO, grup içinden yetişen deneyimli bir isim

Borusan Grubu'nun yeni CEO'su olarak atanan Özgür Günaydın, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 Yılında kariyerine Borusan Makine ve Güç Sistemleri şirketinde Servis Mühendisi olarak başladı. 30 yılı aşan kariyeri boyunca farklı coğrafyalarda global liderlik yapmış olan Günaydın, Borusan Cat’in dijital dönüşüm vizyonuna yön vererek çevik, yılmaz ve sürdürülebilir organizasyon yapılarının oluşturulmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Günaydın, Ocak 2017 tarihinden bu yana Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Kocabıyık: Liderliğine güvenimiz tam

Atamaya ilişkin bir açıklama yapan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, değişimin Grup için önemini vurguladı: "Erkan Kafadar, görev yaptığı süre boyunca küresel çapta yaşanan tüm zorluklara rağmen Grubumuza çok başarılı bir liderlik yaptı. Grubumuzu ileri taşıyan, önemli ilerlemeler kaydetmemizi sağlayan değerli katkıları için kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Kendisi, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz olarak tecrübeleriyle bize destek olmaya devam edecek. Borusan Grubu CEO'luğu görevini devralacak olan Özgür Günaydın, uzun yıllardır Grubumuzda kendini kanıtlamış değerli bir yöneticimizdir. Grubumuzu 200 yıl ve ötesine taşıma vizyonumuzda kendisinin liderliğine güvenimiz tamdır. Bu anlamlı yolculukta, yeni CEO'muzun liderliğinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu önemli atamanın tüm Borusan Grubu ve paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

