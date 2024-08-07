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Otomotiv Nio’dan 50 milyon batarya değişimi!
Otomotiv

Nio’dan 50 milyon batarya değişimi!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 18:19:00 -
Nio’dan 50 milyon batarya değişimi!

Batarya değiştirme teknolojisinin lideri Nio, 50 milyon batarya değişimi gerçekleştirdi.

Batarya değiştirme teknolojisinin lideri olan Çinli elektrikli araç üreticisi Nio, 50 milyon batarya değişimi gerçekleştirerek önemli bir dönüm noktasına adını yazdırdı. Bu gelişme sürücülerin çoğunluğunu batarya değişimini tercih ettiğini gösterir nitelikte.

Batarya değişim teknolojisinin yaygınlaşması bekleniyor

Elektrikli araç devi Tesla da daha önce bu fikre sıcak bakmıştı ancak sonradan vazgeçmişti. Nio ise kurulduğu günden itibaren batarya değiştirme teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor. Batarya değiştirme teknolojisinin gelecekte yaygınlaşacağı düşünülüyor.

4 yılda 10 milyon değişim

Yaptığı yatırımların karşılığını alan Çinli üretici, ilk 10 milyon değişime 4 yılda ulaştıktan sonra, sadece 9 ayda bu rakamı ikiye katlamayı başardı. 6 ay sonra 30 milyon değiştirme rakamına ulaşan şirket, 10 aydan kısa sürede 50 milyon değişime ulaşmayı başardığını açıkladı.

Temmuz 2024 itibarıyla Norveç ve Almanya gibi Avrupa pazarlarında 50 pil değiştirme istasyonu bulundurması, bu stratejinin uluslararası pazarlarda da benimsenmeye çalışıldığını gösteriyor. Pil değiştirme sistemi, özellikle uzun yolculuklar sırasında şarj beklemek istemeyen kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Çin’de artan popülaritesi ile dikkat çeken bu yöntem, EV sahiplerine pratik bir çözüm sunarken, aynı zamanda batarya yönetimini ve ömrünü uzatma potansiyeli ile de çevresel açıdan olumlu sonuçlar doğurabilir. NIO gibi üreticilerin bu tür yenilikçi yöntemleri benimsemesi, küresel pazarın geleceğinde EV şarj alternatiflerinin çeşitlenebileceğini gösteriyor.
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Kaynak: Sanayi Gazetesi

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