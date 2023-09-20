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Medya Nilüfer koronavirüse yakalandı
Medya

Nilüfer koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 13:45:00 -
Nilüfer koronavirüse yakalandı

Nilüfer koronavirüse yakalandığını sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yüksek ateş ve farklı semptomlar nedeniyle başvurduğu hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenen Nilüfer, tedavi altına alındı.

Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yüksek ateş ve beraberindeki semptomlar nedeniyle hastaneye başvuran sanatçı, koronavirüse yakalandığını öğrendiğini belirtti.

Tedavisine hastanede devam edildiğini ifade eden Nilüfer, en kısa sürede iyileşmeyi temenni etti. Nilüfer, geçirdiği koronavirüs nedeniyle iptal olan konserlerini ileri bir tarihe planladığının bilgisini vermeyi de ihmal etmedi.

Nilüfer, hastane odasında çekildiği fotoğrafının üzerine, “Neye niyet, neye kısmet. Hayaller Kuruçeşme konser. Gerçekler hastane odası. Hayat” yazdı.

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