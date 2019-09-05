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Niloya Kahramanmaraş Piazza’da

Piazza, çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Elif ve Keloğlan’ın ardından Niloya’yı Kahramanmaraşlı miniklerle buluşturuyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:59
Niloya Kahramanmaraş Piazza’da

Piazza, çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Elif ve Keloğlan’ın ardından Niloya’yı Kahramanmaraşlı miniklerle buluşturuyor.


Piazza, küçük ziyaretçilerini bu kez TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi film karakterleri ile buluşturuyor. 8 Eylül’e kadar devam edecek etkinlikler, Elif’in Düşleri ile başladı. Minikler, Elif’in rengarenk hayal dünyasıyla yepyeni ufuklara yelken açtıktan sonra Keloğlan’ın şirin sakarlıklarıyla ve başına gelen ilginç olaylarla hem kahkahalara boğuldu hem de öğretici hikayeleriyle değerli bilgilerle donattı.


Çocuklar, 6-8 Eylül tarihleri arasında, ismini mutluluktan alan TV kahramanı Niloya ile buluşacak. Şarkılar, şovlar ve danslarla unutulmaz an yaşatacak olan Niloya ile çocuklar eğlencenin tadına varacak. 8 Eylül’e kadar, her gün 14.00, 16.00 ve 18.00 seanslarıyla devam edecek etkinlikler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklara moral ve motivasyon sağlayacak.


Etkinliklere, danışma birimine başvurup Piazza Club üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katılabiliyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:59
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