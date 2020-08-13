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Aktüel

Nil nehrinde arabalı vapur battı: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 17:23:23 -
Nil nehrinde arabalı vapur battı: 4 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır’da Nil nehrinde hizmet veren bir arabalı vapurun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.


Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, Menufiye ile Bahira şehirleri arasında hizmet veren bir arabalı vapur battı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri ilk etapta 4 yolcunun cesedini nehirden çıkardı. Öte yandan vapurda bulunan 2 otomobilin de çekici yardımıyla nehirden çıkarıldığı bildirildi.


Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve kaybolan yolculara ulaşılmaya çalışıldığı aktarıldı.


Nil nehri güzergahında köprülerin olmadığı bölgelerde iki yaka arasındaki ulaşım arabalı vapurlarla sağlanıyor. "Muaddiye" olarak ifade edilen arabalı vapurların batması sonucu zaman zaman ölümlü kazalar yaşanıyor.

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