Nil İnsani Yardım Derneği'nden takdir toplayan hareket
Nil İnsani Yardım Derneği, koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'ın bir an önce iyileşmesi niyetiyle Afrika'daki yetim Müslüman çocuklara sadaka dağıttı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."
Nil İnsani Yardım Derneği, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bir an evvel iyileşip sağlığına kavuşması niyetiyle Afrika'daki yetim Müslüman çocuklara sadaka ve et dağıtımı gerçekleştirdi.
Ellerinde Türk bayrakları ve Başkan Erdoğan resimlerini tutan Afrikalı Müslüman çocuklar, Başkan Erdoğan'ın şifa bulması için dualar etti.