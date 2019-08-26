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Niksar’da eski hastane, bölgesine sağlık merkezine dönüştürülecek

Tokat’ın Niksar ilçesinde eski Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alana sağlık merkezi yapımı için çalışmalar başlatıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:04
Niksar’da eski hastane, bölgesine sağlık merkezine dönüştürülecek

Tokat’ın Niksar ilçesinde eski Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alana sağlık merkezi yapımı için çalışmalar başlatıldı.


Niksar’da yeni devlet hastanesinin yapının ardından yıkılan eski hastane bölgesine 1 ekiplik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Merkezi Hizmet binası için yapım ihalesi gerçekleştirildi. Alanda Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz ile incelemelerde bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak, sağlık merkezi Niksar’a kazandırdıklarını söyledi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan böyle bir sağlık kompleksinin ilçeye kazandırılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek; "Kültür Mahallemiz ile GOP Mahallemizin kesiştiği bu noktada, hükümetimiz ile istişarelerde bulunduğumuz ve yatırım programına alınan 1 ekiplik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Merkezi Hizmet binası için yapım ihalesi gerçekleştirildi. 16 Ağustos’ta ise yer teslimi gerçekleştirildi. Bizlerde belediye olarak ruhsatlarını vererek, arzu ettiğimiz bu sağlık hizmetinin inşaatı başlamasını sağlayacağız. Bu sağlık kompleksinin ilçemizde yapılmasına büyük destekleri olan, Tokat Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.


574,29 metre kare oturum alanı, 2826,73 metre kare İnşaat alanı ve Bodrum+Zemin+3 Kattan oluşan merkezde, 1 ekiplik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Merkezi Hizmet binası bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:04
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