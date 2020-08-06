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Ekonomi

Nikolova: Çok kötü durumdayız Türkiye'ye izin verin

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ile Türkiye'den Bulgaristan'a yönelik turistik seyahatlere izin verilmesini görüştüğünü açıklayan Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, halihazırda ülke turizminin çok ağır bir durumda olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:53:00 - 2020-08-06 16:54:17
Nikolova: Çok kötü durumdayız Türkiye'ye izin verin

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çok ağır durumda olan turizm sektörünü canlandırmak amacıyla Türkiye’den gelecek turistler için tedbirlerin hafifletilmesini istediğini söyledi. Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ile Türkiye’den Bulgaristan’a yönelik turistik seyahatlere izin verilmesini görüştüğünü açıklayan Nikolova, halihazırda ülke turizminin çok ağır bir durumda olduğunu belirtti.

Ülkenin ikinci büyük şehri Filibe’yi ziyaret eden Bakan Nikolova, burada yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Filibe bölgesini ziyaret eden yabancılar arasında Türk vatandaşlarının ilk sırada olduğunu kaydetti.

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2019 yılında Bulgaristan’a 1 milyon 628 bin 231 Türk vatandaşı giriş yaparken 419 bin 229’unun tatil amacıyla ülkeye geldiği ifade edildi.

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