Nikola'nın kurucusu Trevor Milton'a federal savcıların önerdiği 11 yıllık ceza sonuçlandı! Bakın ne kadar ceza aldı

Elektrikli araç şirketi Nikola'nın (NKLA) yaratıcısı ve eski icra kurulu başkanı Trevor Milton, Pazartesi günü yatırımcıları kandırmaktan dört yıl hapis cezası aldı.

Verilen hapis cezası, federal savcıların önerdiği 11 yıllık cezadan önemli ölçüde daha kısa oldu. Hüküm verilmeden önce Trevor Milton en fazla 60 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirdi.

Mahkeme, Milton'ın şirketin hidrojen yakıt hücresi ve batarya-elektrikli ticari araç teknolojileriyle ilgili olarak yatırımcılara ve kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini tespit etti.

Ekim 2022'de New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcılığı, Milton'ın "şirketin faaliyetlerinin neredeyse her yönüyle" ilgili yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunarak sürekli olarak yanıltıcı davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Ayrıca sosyal medya platformlarında ve podcast röportajlarında aldatıcı beyanlarda bulunarak kamuoyuna karşı dolandırıcılık yapmakla suçlandı.

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Bu iddiaların ardından Nikola'nın hisse senedinin değeri, hisse başına 73 doların üzerindeki en yüksek seviyesinden önemli ölçüde düştü ve şu anda hisse başına bir dolardan daha az bir değere sahip.

NKLA'nın hisse senedi fiyatı Pazartesi günü öğleden sonraki işlemlerde %0,60 oranında düştü.