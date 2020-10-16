Nikol Paşinyan son kozunu oynadı

Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar sonrası ateşkes çağrısında bulunan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için bu kez Avrupa'da yaşayan Ermenilere sığındı. Paşinyan, Fransa, Belçika, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere tüm dünyadaki Ermenilerin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için otobanları kapattığını duyurdu.

Karabağ'ın tanınmasını talep ettiler

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm Ermeniler, Avrupa genelinde tün eyaletler arası yolları kapatarak Karabağ'ın tanınmasını talep ettiler. 2018 yılında Ermeniler demokratik hakları için dik durdular. Bugün tüm dünyadaki Ermeniler, Karabağ halkının kendi kararını verme hakkı için birleştiler" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.