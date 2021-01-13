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Dünya Nikol Paşinyan Rusya'dayken sözcüsünden şok hareket
Dünya

Nikol Paşinyan Rusya'dayken sözcüsünden şok hareket

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sözcüsü Mane Gevorgyan, ülkede düzenlenen Rusya karşıtı gösterilere katıldı. O sırada Paşinyan, Moskova'da Aliyev ve Putin ile görüşme yapıyordu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:18:00 - 2021-01-13 16:22:21
Nikol Paşinyan Rusya'dayken sözcüsünden şok hareket

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ Savaşı sonrası ilk defa bir araya gelmişti.

Karabağ'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmeler sırasında Ermenistan sokaklarında Rusya karşıtı gösteriler düzenlendi. Eylemlere Paşinyan'ın sözcüsü Mane Gevorgyan da katıldı. Gevorgyan eylemlere dair çekilen görüntülerde kalabalığın arasında görüldü.

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