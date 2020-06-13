Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılacak. Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh mem
Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak.
Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere mekân girişinde maske dağıtılacak. Nikâh merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil) sağlanacak.