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Aktüel Nikaragua'da hükümet muhalif medya kuruluşları ve STK'lerin ofislerine el koydu
Aktüel

Nikaragua'da hükümet muhalif medya kuruluşları ve STK'lerin ofislerine el koydu

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:46:12 -
Nikaragua'da hükümet muhalif medya kuruluşları ve STK'lerin ofislerine el koydu

ANKARA (AA) - Nikaragua'da hükümet, 2018'deki hükümet karşıtı protestolara destek verdikleri gerekçesiyle kapattığı iki medya kuruluşu ile üç sivil toplum örgütünün ofislerine el koydu.

Televizyon kanalı 100% Noticias, Confidencial dergisi, Popol Na Vakfı, Sağlık Bilgi ve Danışma Hizmetleri Merkezi ile Nikaragua İnsan Hakları Merkezi ofislerinin kapısına "Sağlık Bakanlığına aittir." yazıları asıldı.

Confidencial dergisinin ofislerinin bulunduğu binanın sahibi olan gazeteci Carlos Fernando Chamorro, hükümetin binayı müsadere etmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek "İki yıldır tam bir hukuksuzluk içinde yaşıyoruz. Bugün (Devlet Başkanı Daniel) Ortega, Nikaragua'da hukuk olmadığını bir kez daha kanıtladı." ifadelerini kullandı.

100% Noticias kanalının yayın yönetmeni Miguael Mora da Twitter'da paylaştığı mesajda, "Bu düpedüz soygun. Ortada müsadere kararı yok, kanalımızın mülkleriyle ilgili hiçbir yasal süreç söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

- Honduras'ta 4'üncü gazeteci cinayeti

Bu arada, bir başka Orta Amerika ülkesi Honduras'ta da bir gazetecinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Amerikalar Arası Basın Birliği, ülkede yayın yapan Radio Bambi'nin imtiyaz sahibi ve “Correo Informativo” adlı programın yapımcısı gazeteci Pedro Arcangel Canelas'ın, hafta sonunda Olancho şehri kırsalında motosikletli ve silahlı bir kişi tarafından vurulduğunu belirtti.

Birlik, Honduras hükümetinden cinayeti aydınlatmasını istedi.

Canelas, bu yıl Honduras'ta öldürülen 4'üncü gazeteci oldu. Muhabir German Vallecillo Jr. ve kameraman Jorge Posas temmuzda, gazeteci Luis Alonso Almendares ise eylülde uğradıkları silahlı saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Amerikalar Arası Basın Birliği verilerine göre, 2020'de Meksika ile Orta ve Güney Amerika ülkelerinde 23 gazeteci cinayeti işlendi. Meksika'da 11, Honduras'ta 4, Venezuela ve Guatemala'da ikişer, Barbados, Brezilya, Kolombiya ve Paraguay'da birer gazeteci yaşamını yitirdi.

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