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Nikahtan sonra takıları alıp kaçtı!

Eskişehir'de yaşanan olayda kıyılan nikahın ardından bir kişi 17 bin lira değerindeki altınlarla birlikte ortadan kayboldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:55
Nikahtan sonra takıları alıp kaçtı!

Eskişehir'de bir kişi, nikahının ardından takılan altınlarla birlikte ortadan kayboldu.

ALTINLARLA KAÇTI

Olay, Günyüzü ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşandı. A.Ö. isimli vatandaş, T.K. isimli kişinin tanıştırması ile N.G. ile dini nikah kıydı. Nikahta takılan yaklaşık 17 bin lira değerindeki altını alan N.G., evden kaçarak sırra kadem bastı. Bunun üzerine A.Ö. jandarma ekiplerine başvururken, N.G.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:55
  1. Eskişehir
  2. düğün
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