Nikahtan sonra hayatının şokunu yaşadı
Eskişehir'de dini nikahın ardından kendisi takılan altın ve paralarla ortadan kaybolan gelinin bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Gelinin yaklaşık 17 bin liralık takı ile kaçtığı öğrenildi.03 Mayıs 2018 Perşembe 18:07
Eskişehir'de bir kişi, nikahının ardından takılan altınlarla birlikte ortadan kayboldu.
Olay, Günyüzü ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşandı.
A.Ö. isimli vatandaş, T.K. isimli kişinin tanıştırması ile N.G. ile dini nikah kıydı.
Nikahta takılan yaklaşık 17 bin lira değerindeki altını alan N.G., evden kaçarak sırra kadem bastı.
Bunun üzerine A.Ö. jandarma ekiplerine başvururken, N.G.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
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