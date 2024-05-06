Nikahta 28 Şubat zihniyeti hortladı sosyal medya ayağa kalktı! Hamza Dağ'dan tepki

CHP yönetimindeki İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin nikah memuru, bir ailenin kendi nikahında dua etmesine izin vermedi. Mikrofonun alınmasının ardından duanın devam edilmesini hazmedemeyen memur bu kez salonda yüksek sesle müzik açtırdı. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tepki gösterenlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu.

Dağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"'Resmi dairede dua olmaz diyenler, seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti" ifadesini kullanan Dağ, mesajında, "Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir." değerlendirmesine yer verdi.