Nikah salonları çiftlerin mutlu günlerine tanıklık etmeye başladı

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren salonlarda belirlenen şartlara uyarak nikahlar kıyılmaya başlandı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında nikah salonlarına davetli alınmıyor; sadece gelin, damat ve şahitler huzurunda nikahlar kılıyordu. Nikah salonlarındaki kısıtlamanın esnetilmesinin ardından sosyal mesafe kullarına uyulması şartıyla bugün itibariyle davetlilerde çiftlerin mutlu günlerine tanıklık etmeye başladı.

Afyonkarahisar’da Covid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren nikah salonlarına gelin, damat, şahitler ve nikah memuru dışında başka kimsenin girmesine izin verilmiyordu. Bugün itibariyle sosyal mesafe kurallarına uyularak bu kısıtlamaya son verildi. Kent merkezinde bulanan nikah salonlarındaki oturma koltuklarına birer boşluk bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu. Bugün için nikah randevusu alan gelin ve damatlar aileleriyle birlikte gelerek nikah merasimlerini aileleriyle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Nikah salonuna girişte görevliler tarafından koltuklar arasında birer boşluk bırakılması yönünde davetliler uyarıldı ve nikah merasimi sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi.